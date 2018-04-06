الملفات السياسية الساخنة في ولاية السيسى الثانية

يستعد الرئيس عبدالفتاح السيسى لحسم عدد من الملفات فى مستهل ولايته الثانية، خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية، وفوزه بنسبة زادت على ٩٧٪ من أصوات الناخبين.



هذه الملفات تتضمن التعديل الوزارى ومصير الحكومة الحالية، وإجراء الانتخابات المحلية، بجانب تعديل قانون الانتخابات البرلمانية.



الحكومة..تعديل وزارى لن يزيد على 6 حقائب وبقاء إسماعيل مرهون بحالته الصحية



تأتى إعادة تشكيل الحكومة، على رأس الملفات المطروحة على مكتب الرئيس، فعلى الرغم من إجراء تعديل وزارى قبل الانتخابات الرئاسية، إلا أن تصاعد مطالب نواب البرلمان بضرورة إجراء تعديل وزارى على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بالتزامن مع حركة المحافظين المرتقبة، جعل الملف مطروحا أمام الرئيس بقوة.

وأكدت مصادر أن إجراء تعديل وزارى أمر غير محسوم حتى الآن، مشيرة إلى أنه فى حال إجرائه فلن يشمل أكثر من ٦ حقائب وزارية على الأكثر، خاصة أن التعديل الأخير لم تمر عليه أشهر قليلة.

وحول تغيير رئيس الحكومة، قالت المصادر: «حتى الآن، المهندس شريف إسماعيل، قادر على أداء مهام عمله بكفاءة عالية، وحالته الصحية تتحسن، وتغييره مرهون بحالته الصحية ورغبته الشخصية فى الاستقالة». ومن بين الأسماء المتداولة لخلافة «إسماعيل» حال استقالته، رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، ووزير الطيران، شريف فتحى، بجانب محافظ البنك المركزى، طارق عامر، كما تردد اسم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، إلا أن مصادر رسمية استبعدت تولى سيدة منصب رئيس الوزراء فى الوقت الحالى. ومن المقرر إجراء حركة تعديل محافظين واسعة، وكشفت مصادر مطلعة عن أن ٧ محافظين على الأقل سيتم تغييرهم، منهم محافظو «القاهرة والدقهلية والغربية»، بالإضافة إلى تعيين محافظ للمنوفية.





الشباب..تأهيل للقيادة.. دراسة فى الأكاديمية الوطنية.. وإطلاق «رواد 2030»



يبقى الملف الأبرز والأهم على أجندة ليس فقط الرئيس ولكن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، هو تأهيل الشباب وإعداده للقيادة خلال السنوات المقبلة، ليس فقط على المستوى السياسى ولكن أيضا على المستوى العملى.

فمن وجهة نظر الرئيس السيسى، فإن التصدى لإدارة الدولة هو أمر يحتاج إلى إعداد طويل المدى، كما قال خلال افتتاح حقل «ظهر».

فى السياق نفسه، قال السيسى: «هنعمل أكاديمية نعلم فيها الناس يعنى إيه دولة.. حتى لا يتصدى للشأن العام من لا يعرف.. أديلى ٥٠ سنة بتعلم يعنى إيه دولة، وبعلم نفسى يعنى إيه دولة حاجة صعبة أوى إن ناس متعرفش تفك الخط تتصدى لإدارة دولة».

وأضاف الرئيس: «لما آجى أعمل قوى سياسية حقيقية فى مصر هى المسئولة عن البلد بعد كده، لازم تتجهز وتتعلم صح، لأن بقرار ياخدوه يخربوا بلد.. الفتنة تتسبب فى ضياع دولة.. زى الشعوب التانية اللى هددوا مصير بلدهم واترموا فى البحار ومعسكرات اللاجئين».

ويستهل السيسى ولايته بمشروعين لتأهيل وتدريب الشباب، الأول هو الأكاديمية الوطنية للشباب، التى تعتبر تطويرا للبرنامج الرئاسى، وأعلن الرئيس تأسيسها فى أغسطس الماضى، وأصدر القرار الجمهورى رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠١٧ بإنشائها، وهى تخضع لإشراف مؤسسة الرئاسة.

وخلال الأشهر الماضية، بدأ العمل لتجهيز مقر الأكاديمية الوطنية فى مدينة السادس من أكتوبر، الذى يتكون من ٦ مبانٍ رئيسية على مساحة ١٠ آلاف متر مربع، وينتظر الدفعة الأولى من الطلبة الشباب الذين سيلتحقون بالأكاديمية.

وتسعى الأكاديمية لتخريج كوادر قيادية لكافة الأجهزة الإدارية فى الدولة، كما أن الدراسة بها تشمل عدة مجالات مثل الإعلام والصحافة، والإعلام الرقمى، والأمن القومى، وكيفية التعامل مع الإعلام والرأى العام وأيضا السياسة، وكذلك الدراسات الإدارية، والاقتصادية، والسياسية، والتنمية البشرية، ونظم وتكنولوجيا المعلومات.

والمشروع الثانى، هو مشروع «رواد مصر ٢٠٣٠»، الذى تنفذه وزارة التخطيط بالشراكة مع وزارات التعليم العالى والتجارة والتربية والتعليم لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين ٣٠ ألف طالب تعليم فنى، و٤٠ ألف خريج وطالب جامعى، من خلال إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية والتمويلية التى تسهم فى تحفيز الطلاب والخريجين الجدد على القيام بمشروعات ريادة الأعمال ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق. ويستهدف المشروع النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتحفيز الشباب المبتكر على خلق فرص عمل لأنفسهم بدلا من انتظار دورهم فى طابور العمالة.



المحليات..الانتخابات فى 2019 والانتهاء من القانون خلال شهور



أكدت مصادر حكومية إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الربع الأول من ٢٠١٩، وقالت: «قانون الإدارة المحلية ستتم مناقشته فى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، فضلا عن إعداد لائحة تنفيذية».

وحسب نص الدستور، فإن المجالس المحلية الشعبية تملك تمثيلا ثابتا وفقا للمادة ١٨٠، بأن تخصص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، وأن يمثل العمال والفلاحون بنسبة ٥٠٪، فى جميع المجالس المحلية. ويهتم الرئيس السيسى بإجراء انتخابات المحليات اهتماما كبيرا، وكان يأمل فى إجرائها فى مستهل فترة رئاسته الأولى، إلا أن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة، وسيناريوهات تدخلات الجماعة الإرهابية، حالت دون ذلك.

وأكد «السيسى» وجود مشكلات فى المحليات، وأنه كان يتمنى أن تنتهى انتخابات المحليات فى الأعوام السابقة، داعيا المواطنين للمشاركة فيها والدفع بـ«النجباء» فى هذا المجال.

ويعول الرئيس على المجالس المحلية المقبلة فى حل العديد من أزمات المحليات، الأمر الذى يخف الضغط على نواب البرلمان ويجعلهم يتفرغون لدورهم التشريعى، مقابل اهتمام المحليات بالشق الخدمى للمواطنين.

وبدأت الأحزاب فى الاستعداد لخوض انتخابات المحليات، وتدعم دوائر صنع القرار مشاركة الشباب فيها، لذا تم إطلاق أكثر من مبادرة لتأهيل وإعداد الشباب خلال السنوات الماضية، كما وجه السيسى نداء إلى الشباب بضرورة المشاركة وطالبهم بألا يجلسوا ليشاهدوا فقط، بل يجب أن يشاركوا بفاعلية، موضحا: «إحنا خلاص.. اللى جاى ليكم أنتم ولازم تشاركوا فيه». ولم ينكر الرئيس أن هناك فسادا فى المحليات، موضحا، خلال كلمته فى المنتدى الأول لنماذج تأهيل الشباب للقيادة: «هناك فساد فى المحليات، طب هنعمل إيه يعنى؟».

وأضاف السيسى أنه إذا استطاع الشعب انتخاب شباب وفتيات أكفاء حريصين على القيام بدورهم على أكمل وجه فى انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يعد مساهمة حقيقية للدولة.



الدستور والأحزاب..تعديل مدة الرئاسة.. وتأسيس ظهير سياسى للرئيس



مرة أخرى تجددت دعوات تعديل مدة الرئيس فى الدستور، من قبل برلمانيين وإعلاميين. ففى فبراير ٢٠١٧، دعا النائب البرلمانى إسماعيل نصر الدين إلى تعديل الدستور، ومد فترة حكم الرئيس إلى ست سنوات بدلًا من أربع، وبسبب النص الصريح للمادة ٢٢٦ من الدستور «لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية»، دعا النائب البرلمانى إلى تعديل مدة الدورة الرئاسية مع الالتزام بدورتين فقط. وقال الرئيس السيسى، فى مقابلة مع قناة أمريكية نوفمبر الماضى، إنه ليس مع تعديل مدة الرئيس، مشددا على أنه ليس من الممكن أن يتولى رئيس السلطة دون إرادة الشعب. وتابع: «فى كلتا الحالتين فهى ٨ سنوات، وأنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منهما ٤ سنوات، ومع عدم تغيير هذا النظام.. لدينا الآن دستور جديد، وأنا لست مع إجراء أى تعديل فى الدستور خلال هذه الفترة».

«الأحزاب كتير، وعموما الموضوع ده يرجع لكم انتم»، كان ذلك رد الرئيس عبدالفتاح السيسى على سؤال حول تدشين حزب يضم أنصار ثورة ٣٠ يونيو، وذلك خلال لقائه الإعلاميين على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، نوفمبر الماضى، فلم يبد الرئيس حماسا على مقترح إنشاء حزب، ولكنه عاد ليستدرك أن الأمر مرتبط بالناس. وأثار إعلان قيادات ائتلاف «دعم مصر» البرلمانى، عن تأسيس حزب سياسى، الكثير من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، بالإضافة إلى توجهات وسياسات الحزب، خصوصا أنه سيصبح حزب الأغلبية فى مجلس النواب. وحسب قيادات الائتلاف، لا بد من تدشين حزب للحفاظ على مكانة الائتلاف ككتلة أغلبية تحت القبة، خاصة أنه يتكون من مجموعة أحزاب مختلفة وليس للائتلاف هوية ثابتة وراسخة يعمل من خلالها، كما أن فكرة الحزب ستوفر للائتلاف حالة من الاستقرار، لأنه مهدد بالتفتت فى أى وقت إذا ما أعلنت بعض الأحزاب انسحابها منه، وهناك بعض الأحزاب تمتلك عددا كبيرا من المقاعد، ما قد يؤثر على حجم الائتلاف ووقتها لن يكون صاحب أغلبية.



البرلمان.. واتجاه لإقرار «ثلثين للقائمة وثلث للفردى»



من المنتظر أن تشهد الولاية الثانية للرئيس السيسى، إجراء تعديل على قانون الانتخابات البرلمانية، الذى ينص على أن يكون انتخاب أعضاء المجلس بواقع ٤٤٨ مقعدًا للنظام الفردى، و١٢٠ لنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن يحق للأحزاب المستقلة الترشح فى كل منهما، ومن المنتظر أن تتضمن التعديلات المرتقبة تغييرًا كبيرًا فى هذه النسب. ووفق تصريحات سابقة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، فإن القانون سيعمل على زيادة نسبة القائمة على حساب الفردى. وذكرت مصادر أنه تتم دراسة أكثر من مقترح من قبل الحكومة، من بينها أن يقوم النظام الانتخابى بنسبة ثلثين للقائمة وثلث للفردى، وهو النظام الأرجح، أو أن يكون بنظام القائمة بنسبة ١٠٠٪، وهو المقترح الذى قد يثير عاصفة من الرفض من قبل بعض النواب الذين يرون أن نظام القائمة بشكل كامل يضعف من المستقلين ويجبرهم على انضمام صورى للقوائم والأحزاب. ويستوجب تعديل القانون حوارا واسعا بين الحكومة والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة للوصول إلى مشروع القانون الأكثر توافقا والتزاما بمواد الدستور.

