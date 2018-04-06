غدًا.. العدوي يكشف أسرارًا جديدة عن حديقة الحيوان في «وسط الدايرة»

يكشف الإعلامي سالم العدوي، في حلقة الغد من برنامج "وسط الدايرة" الذي يذاع على قناة "العاصمة" الفضائية، أسرارا وتفاصيل جديدة حول "حديقة الحيوان" بالجيزة وذلك مع اقتراب أعياد الربيع.



ويعرض "العدوى" في بداية الحلقة استكش حول حياة أحد حراس الحديقة الذي عاش حياته بداخلها يسرد خلاله عن أسرار وكواليس سنوات عمله بها، بالإضافة إلى استضافة دكتورة تغريد يحيي أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية، وعدد من طالبات كلية الفنون الجميلة التي قمن بتلوين سور الحديقة بعدد من الرسومات، وعدد من المسئولين لمناقشة الأزمات التي تتعرض لها الحيوانات.



"وسط الدايرة" هو برنامج أسبوعي اجتماعي يعرض كل يوم سبت على الهواء مباشرة الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويناقش قضايا المجتمع الإيجابية والسلبية بطريقة مختلفة وجديدة عن طريق عرض اسكتش تمثيلي في بداية الحلقة يجسد القضية المثارة، إضافة إلى التركيز على اهتمامات ومشكلات المواطن المصري وتقديم حلول لها عن طريق استضافة خبراء متخصصين ومسئولين في الدولة للحديث عن القضية المطروحة.