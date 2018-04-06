القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
فن
الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:15 م

غدًا.. العدوي يكشف أسرارًا جديدة عن حديقة الحيوان في «وسط الدايرة»

غدًا.. العدوي يكشف
حسن أمين
dostor.org/2119580

يكشف الإعلامي سالم العدوي، في حلقة الغد من برنامج "وسط الدايرة" الذي يذاع على قناة "العاصمة" الفضائية، أسرارا وتفاصيل جديدة حول "حديقة الحيوان" بالجيزة وذلك مع اقتراب أعياد الربيع.

ويعرض "العدوى" في بداية الحلقة استكش حول حياة أحد حراس الحديقة الذي عاش حياته بداخلها يسرد خلاله عن أسرار وكواليس سنوات عمله بها، بالإضافة إلى استضافة دكتورة تغريد يحيي أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الفنية، وعدد من طالبات كلية الفنون الجميلة التي قمن بتلوين سور الحديقة بعدد من الرسومات، وعدد من المسئولين لمناقشة الأزمات التي تتعرض لها الحيوانات.

"وسط الدايرة" هو برنامج أسبوعي اجتماعي يعرض كل يوم سبت على الهواء مباشرة الساعة الخامسة والنصف مساءً، ويناقش قضايا المجتمع الإيجابية والسلبية بطريقة مختلفة وجديدة عن طريق عرض اسكتش تمثيلي في بداية الحلقة يجسد القضية المثارة، إضافة إلى التركيز على اهتمامات ومشكلات المواطن المصري وتقديم حلول لها عن طريق استضافة خبراء متخصصين ومسئولين في الدولة للحديث عن القضية المطروحة.

غدًا.. العدوي يكشف أسرارًا جديدة عن حديقة الحيوان في «وسط الدايرة»
غدًا.. العدوي يكشف أسرارًا جديدة عن حديقة الحيوان في «وسط الدايرة»
موضوعات متعلقة

حكيم ضيفًا على محمد الباز في حلقة خاصة من «90 دقيقة».. الثلاثاء (فيديو)

غدًا.. سالم العدوى يفتتح برنامجه الجديد «وسط الدايرة» على «العاصمة»

الشاعر: «الوطنية للإعلام» بريئة من إعلانات الأدوية غير المرخّصة

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 5 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 5 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ 6 أيام

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ 6 أيام

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ اسبوع

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

الآن

«فيلم عربي».. لصوص يسرقون طبيبا في الغربية بـ«حيلة سينمائية»

في جمعة "الكاوتشوك".. المنجنيق والرياح أبرز أسلحة المقاومة الفلسطينية

عاجل.. انتشال جثة من أسفل عقار مصطفى كامل المنهار بالإسكندرية

رامزي يفوز بجائزة أفضل لاعب خلال الأسبوع بالدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

ألبومات الصور

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

احتفالية «يوم اليتيم» بمستشفى «57357»

بالفيديو.. «ميرفت» كعب داير خلف الأطفال لرسم السعادة على وجوههم

تشديدات أمنية بمحيط الكنائس فى الدقهلية

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

كشكول

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

جامعة الإسكندرية تنظم المؤتمر الطلابى السابع للابتكارات

تفاصيل.. نماذج امتحانات "البوكليت" لطلاب الثانوية العامة

الأمصار

مصائر دول عند دول فوائد

حديث الحلال والحرام

زيارة ولي العهد التي لم تحدث

في الصميم.. وسائل الاتصال الحديثة والكوارث الاجتماعية

ملك إسبانيا يستقبل ولي العهد السعودي الخميس

ads
منوعات

صدمة.. مشرف رحلات اجتماعية نائب لمدير الكرة بالزمالك

علماء: شرط واحد يُعجل بنهاية العالم

ابتكار كاميرا للكشف عن الأورام السرطانية

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك