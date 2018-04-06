البابا تواضروس: «المسيح» على الصليب كان معجزة هادئة

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن السيد المسيح على الصليب أعطى «الحب الغافر»، مضيفًا أن السيد المسيح عندما تعرض لكل الآلام التى كان المفترض أن نحملها نحن جميعًا، وبدلًا عنا حمل السيد المسيح خطايانا على الصليب.



وأشار «البابا» أثناء كلمته، بدير الأنبا بيشوى العامر، ضمن صلوات طقس الجمعة العظيمة، إلى أن إكليل الشوك المملوء شوكًا والذى حمله السيد المسيح هو تعبير عن الخطايا التى حملها فوق رأسه، وحمل الإنسان معاها فوق رأسه.



وأضاف أن السيد المسيح بالرغم ما تم فيه من أحداث الصليب المؤلمة والمرعبة ولكنه لم ولن يصدر عنه صراخًا أو عنفًا ولا كلمة ردئية، مؤكدًا أن ما صدر عن السيد «المسيح»، كان معجزة هادئة وصلاة حلوة ممتلئة بالوداعة والمغفرة.



وتابع أن بالحق صالبى السيد المسيح كانوا لا يعلمون ماذا يفعلون، حتى أن بيلاطس البنطى الوالى الرومانى كان موجودًا وكان واليًا ضعيفًا، حتى أنه قال لليهود هذا الرجل لم يصدر عنه أي شيئًا ردئيًا.