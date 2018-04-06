المراغي يطالب بتسهيل وحل مشاكل البرادات وسيارات البضائع

اقترح جبالي المراغي الأمين العام للاتحاد العربي للنقل، ضرورة العمل على تسهيل وحل مشاكل البرادات وسيارات البضائع، التي تسير من الجانب المصري إلى السوداني عبر منفذ أرقين، وإرسال مذكرة إلى القنصلية السودانية بأسوان لسرعة استخراج الفيزا الخاصة بالسيارات.



وطالب المراغي بعمل وثيقة أو فيزا مجمعة لكل ستة أشهر أو ست سفريات للتواصل للسيارة الواحدة، أو للسائق، تسهيلا لحركة نقل البضائع، مؤكدا أن هذه السيارات تحمل مواد غذائية وفواكه وخضروات.



وأبدى المشاركون جميعا الموافقة على هذا الاقتراح، وضمه للتوصيات الأخيرة التي سيصدرها المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل في دورته الرابعة.



كما تم الاتفاق مع الجانب العراقي لتسهيل مأمورية السائقين وضرورة سرعة مخاطبة وزارة البترول العراقية لتزويد كمية البترول المستهلكة لهذه السيارات، وأبدى الجانب العراقي، الموافقة فورا على هذا الطلب.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النقل في دورته الرابعة، والتي عقدت اليوم الجمعة بالقاهرة.