الاحتلال يطلق قنابل مضيئة على متظاهري «جمعة الكوشوك»

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، قنابل مضيئة، تجاه المتظاهرين الفلسطينيين في «جمعة الكوشوك» على الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر، حسبما نشر المركز الإعلامي الفلسطيني.



وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في «جمعة الكوشوك» إلى 8، بينما أصيب أكثر من 1000 آخرين.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، مسيرات ضخمة سميت بـ«جمعة الكوشوك»، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضي، تزامنا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر 45 يوما، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.