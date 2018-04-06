عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

شوهدت عزة الحناوي، مذيعة التليفزيون المصري سابقًا، والهاربة إلى تركيا، تعمل في مقهى تقدم «المشاريب» للزبائن، بعد خلافها مع الهارب أيمن نور على أجر العمل في قناة «الشرق» الإخوانية، فضلًا عن عدم رغبتها في العودة إلى مصر، بعدما هاجمتها كثيرًا عبر قناة «الجزيرة» القطرية، وصفحتها على «فيسبوك».



محمد علي، مصري مقيم في تركيا، أكد الواقعة قائلًا: «عزة الحناوي، شافوها بتقدم مشاريب في قهوة في تركيا، الشغل مش عيب بس الطمّاع واللي يبيع بلده يطلعله نصاب اسمه أيمن نور يمسح بيه الأرض».



وأكد الحديث شاب آخر يدعى أحمد ناصر، قائلا: «عزة الحناوي تعمل الآن جرسونة في تركيا»، وقال ثالث يدعى محسن راجح: «فاكرين عزة الحناوي المذيعة بالتليفزيون المصري لما خرجت عن النص وهربت إلى تركيا وانضمت لقناة الشرق الإخوانية، الآن تعمل جرسونة فى كافيه في تركيا، هذا جزاء من خان وباع وطنه».



وفي ديسمبر 2017، أعلن الهارب أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة «الشرق» الإخوانية، انضمام عزة الحناوي، مذيعة التليفزيون المصري، إلى فريق عمل القناة.



وكتب «نور» عبر حسابه على «تويتر» حينها: «انضمت الإعلامية والمذيعة بالتليفزيون المصري عزة الحناوي لفريق عمل قناة الشرق، وستطل قريبًا في برنامج جديد ضمن الانطلاقة الجديدة للقناة»، وبعد هروبها مباشرة، قرر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إحالتها للنيابة الإدارية.



إلا أنَّه وبعد أشهر قليلة وتحديدًا في 8 مارس، أعلنت «الحناوي» استقالتها قبل بدء العمل وزعمت: «رفضت العمل بقناة الشرق لأسباب تتعلق بمبادئي الإنسانية والمهنية».



وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الدستور»، أن أيمن نور خدع المذيعة إذ وعدها بمرتب شهري قدره 5 آلاف دولار، ثم خفّضه إلى 2500 دولار.



قصة المذيعة الهاربة بدأت في نوفمبر 2015، حين خرجت عبر برنامج في إحدى الفضائيات لتهاجم مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، ما اضطر عصام الأمير، رئيس التليفزيون المصري وقتها، إلى إحالتها للشئون القانونية للتحقيق، وفي مارس 2016، قرر إيقافها بالتوازي مع تقديم بلاغ للنائب العام ضدها، وبعدها بأيام أحال الأمير طاقم العمل للنيابة الإدارية، وفي 28 أكتوبر الماضي أعلنت الشئون القانونية المركزية بماسبيرو فتح باب التحقيقات مع عزة الحناوي، لأنها شاركت في مداخلة تليفونية مع قناة «الجزيرة» القطرية التي تحرض على مصر.



وفي سبتمبر 2017، صدر قرار بإيقاف عزة الحناوي عن العمل 4 أشهر، من تاريخ صدور الحكم، وإيقاف نصف شهر للمخرج وشهر لمعد البرنامج، وفي ضوء القرار، أجرت الحناوي مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة»، هاجمت فيها مصر وقياداتها.



وفي 12 ديسمبر 2017، قررت الإدارة المركزية للشئون القانونية منع «الحناوي» من تقديم أي برامج على الهواء، والعمل على تقييم أدائها وعرض حالتها على لجنة مدير الإدارات بالقطاع، للنظر في نقلها إلى وظيفة أخرى، كما صدر قرار بإحالتها إلى النيابة العامة، مُصدّق عليه من حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.



في السياق، لم تنته أزمات قناة «الشرق»، إذ عادت من جديد لتكشف في طياتها المصير الذي ينتظر كل خائن لوطنه تحالف مع الأعداء للإضرار به والنيل منه حتى يكسب هو فقط.



فمنذ أيام ضاق أيمن نور، صاحب قناة «الشرق» الإخوانية، بمطالب العاملين بالقناة في الحصول على مستحقاتهم التي «يلهفها» أيمن نور، متخذًا قراره بالاحتماء بشرطة تركيا ضدهم بعد عدم تمكنه من إرضائهم ببعض المال.



وتحدث العاملون بالقناة عن أن أيمن نور احتجز بالفعل مجموعة من الإعلاميين والصحفيين داخل مقر القناة، وطلب الشرطة التركية لهم، بتهمة أنهم يناوشون الأتراك لحبسهم بسبب إضرابهم على الظلم الحادث بقناة «الشرق» من قلة الأجر وتدني مستوى الأجهزة والكاميرات.



واحتجزت الشرطة التركية مجموعة من الصحفيين داخل مقر القناة، بجانب انتشار المدرعات وعربات الشرطة خارج القناة.

