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الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:59 م

المحافظات تستقبل شم النسيم «كاملة العدد»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2119570

«التنمية المحلية» تلغي الإجازات وتدشن غرفة عمليات لتأمين الكنائس في الاحتفالات
البحيرة والفيوم والغربية يؤكدون: التعامل بقوة وحزم مع مثيري الشغب

انتفضت وزارة التنمية المحلية خلال الساعات الماضية، لتدشين غرفة عمليات بالتنسيق مع المحافظات على مدار أيام أعياد شم النسيم، لتأمين الحدائق العامة والمتنزهات والكنائس.

وسادت حالة من الحذر في المحافظات خلال اليومين الماضيين، لتأمين احتفالات المصرين في أعياد شم النسيم، أصدر على إثرها اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية توجيهاته لجميع المحافظين بالاستعداد لاستقبال أجازة يوم عيد شم النسيم وتوفير أجواء الاحتفالات، خاصة للأخوة الأقباط، لضمان سلامتهم وتأمين الكنائس خلال أيام العيد. 

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق الجيد مع كل قطاعات محافظاتهم لتأمين الاحتفالات، ومنع أي طوارئ خلال أعياد شم النسيم، مؤكدًا ضرورة التنسيق مع مديرية الأمن ووضع المخططات اللازمة لتأمين كل الأماكن التي يتردد عليها الإخوة المسيحيون خلال احتفالاتهم بأعياد شم النسيم، وألزم الجندي المحافظين بفتح الحدائق والمتنزهات العامة ووضع مخططاتت جديدة لها لجذب المواطنين من خلال تنفيذ برامج غنائية للاستفادة من الحدائق وإدراجها ضمن قوائم السياحة المحلية التي يمكن أن تستغل خلال الفترة المقبلة، كما أعلن وزير التنمية المحلية عن إلغاء أجازات العاملين في عدد من قطاعات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية، وتشكيل فرق طوارئ، لإصلاح أي أعطال في المرافق أو الخدمات ومتابعة الاستعدادات، بالأماكن الترفيهية والمتنزهات العامة والأماكن السياحية، لفتح موارد جديدة للمواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات تستقبل أعياد شم النسيم كاملة العدد بجميع أفرادها والعاملين في قطاعات البيئة والنظافة والتجميل والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، لتفادي أي خطأ ومنع وجود المشكلات التي تعكر صفو المواطنين خلال الاحتفالات.

وأشار وزير التنيمة المحلية إلى أن المحافظات أعلنت فعليا استعداداتها لأعياد شم النسيم من خلال التسيق الجيد مع الجهات المختصة، وتشكيل غرف عمليات لتلقى بلاغات المواطنين بشأن أية شكاوى إضافة إلى تنظيم حملات تموينية على الأسواق لضبط السلع الفاسدة وتجهيز الحدائق والمتنزهات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين. 

وأعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، الاستعداد لاستقبال المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، مؤكدة أنه تم التنبيه على رؤساء القرى والمدن بضرورة تجميل وتنظيف الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، مضيفة أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة.

وفي الغربية، أعلن اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الإقليم، أنه التقى جميع مديري المديريات ورؤساء القطاعات على مستوى المحافظة، وتم الانتهاء من وضع مخططات التأمين، لافتا إلى أن الهدف من حالة الطوارئ التي أعلنتها المحافظة، هو تحقيق الأمن والاستقرار حرصًا على راحة المواطن وتيسير تحركاته خلال أعياد شم النسيم.

وعن تأمين الكنائس، قال محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي، إن المحافظة كثفت من تواجد أفراد الشرطة على الأماكن المخصصة لاحتفالات المسيحين على مدار أيام شم النسيم، بهدف تأمين المواطنين ومنع العمليات الإرهابية والتصدي لها.

وأكد المحافظ في تصريحات، لـ«الدستور»، على تطبيق القانون بقوة وحزم على من يتورط في أعمال عنف وإرهاب ويخالف تعليمات الأمن.

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