ارتفاع عدد شهداء «جمعة الكاوتشوك» إلى 6 فلسطينيين

استشهد، منذ قليل، مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في «جمعة الكاوتشوك»، ليرتفع عدد الشهداء إلى 6 فلسطينيين، حسبما نشرت وكالة «شهاب» الفلسطينية.



وأسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 928 آخرين.



ونظم الفلسطينيون، اليوم، مسيرات ضخمة سميت بـ«جمعة الكاوتشوك»، ضمن مسيرات العودة التي انطلقت منذ الجمعة الماضي، تزامنا مع يوم الأرض الفلسطيني، ومن المقرر أن تستمر 35 يوما، وأسفرت حينها عن استشهاد 13 وإصابة أكثر من 1400 آخرين.