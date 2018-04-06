شريهان: «جيهان خورشيد هي أمي»

نشرت الفنانة شريهان على صفحتها الشخصية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي"إنستجرام"، صورة تجمعها بشقيقتها جيهان خورشيد.



وعلقت عليها قائلة: «حَبيبَتي، أختى الكبيرة، ومن بعد أمي هى أمي، جيهان خورشيد الشقيقة الوحيدة لأخى عمر خورشيد، من أمي، ربى يحفظك ويحميكى ويرعاكى بعينه التى لا تنام ولا تغفل أبدا».



يُذكر أن والدة الفنانة شريهان كانت قد تزوجت من "أحمد خورشيد" ومن بعده والد المحامي أحمد عبدالفتاح الشلقاني، والد الفنانة "شريهان" والذي رفضت عائلته بعد وفاته الاعتراف ببنوته لها، إلى أن أثبت القضاء حقها.