«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

عاشت «الدستور» أوقات أليمة مع أسرة زوج قاطن بمنطقة العزبة البيضاء في المرج، وراح ضحية «جبروت أمرأة» بعد 1095 يوم زواج، حيث رسمت المتهمة خطة شيطانية للتخلص من القتيل بـ3 طعنات، وعندما شعرت بأنه مازال على قيد الحياة قيدته بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



وروى شقيق الزوج «كريم» المأساة، وقال إن المجني عليه (أيمن) خريج مدرسة جلال فهمي بشبرا، نظام الخمس سنوات، وعمل في مجال السياحة، وتعرف على زوجته «نسرين» في المرج.



وأضاف أن شقيقي عمل في مجال السياحة لمدة 4 سنوات، ثم في مطعم بمنطقة شيراتون، موضحًا أن الخبر كان صعقة للأسرة».



وتابع: «أيمن قبل موته بساعتين اتصل بأمي وقالها الحقوني أنا هموت، وبعدها الساعة واحدة باليل عرفنا الخبر من أهل مراته، وأن المتهمة طلبت من زوجها القتيل أن يقطن معها في منزل أسرتها بالمرج، ووافق على طلبها».



وفي السياق ذاته، أكد عدد من الأهالي أن المتهمة (نسرين.ع.س) 24 عاما، تعرفت على زوجها القتيل منذ فترة، وعاشا سويا لمدة 3 سنوات.



وأضافوا في تصريحات، لـ«الدستور»، أن المتهمة سبق لها الزواج من أحد صاحب مخبز في القليوبية وأنجبت منه طفلا، وفي الفترة الأخيرة زادت الخلافات الأسرية بين «أيمن ونسرين» بسبب مصاريف البيت، ولم تجد المتهمة أمامها إلا التخلص من الزوج.



وروى الأهالي أحداث ليلة الجريمة، حيث أكدوا أنهم سمعوا صوت صراخ يخرج من شقة القتيل في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف يوم الجريمة، وعلى الفور توجهوا إلى الشقة فوجدوا جثة الزوج والدماء تغرق الأرض.



تلقى المقدّم محمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد من أهالي المرج بالعثور على جثة الزوج، وعلى الفور كلّف الرائد عمرو المغربل، معاون مباحث القسم، بتشكيل مأمورية بمعاونة القوة المرافقة الأمناء إيهاب عبد المنعم وإبراهيم رجب وإبراهيم جاد ومحمد صلاح، حيث تم القبض على المتهمة ووالدها واقتيادهما إلى قسم شرطة المرج.



وبسؤال الزوجة عن الجريمة، أنكرت وادعت أن مجهولين تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء محدثين ما به من إصابات أدت إلى وفاته، بتحريض من زوجها السابق، بسبب خلافات سابقة بينهما.



وبمواجهة المتهمة أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث الجنائية بالقاهرة، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت أمام العميد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، بأنها قيدت المجني عليه بالحبال وطعنته بسكين نظرًا للخلافات التي نشبت بينهما.