«النمر الأسود».. قصة الفيلم الثورى الذى أعاد السينما للسعودية بعد 35 عامًا



اختارت المملكة العربية السعودية فيلم «Black Panther»، أو «النمر الأسود»، ليكون أول فيلم يُعرض فى دور السينما السعودية، خلال ١٨ أبريل الجارى، وذكرت مجلة «تايم» الأمريكية أنه لأول مرة منذ ٣٥ عامًا، سيتمكن الرجال والنساء السعوديات من حضور العرض فى دار سينما فاخرة، قدرتها الاستيعابية ٦٢٠ مقعدًا من الجلد، مزودة بحمامات رخامية أنيقة.





ترى «تايم» أن اختيار «النمر الأسود»، جاء بعد أن حصد الفيلم، منذ عرضه فى فبراير الماضى، أكثر من ١.٢ مليار دولار فى السينمات العالمية، ما يجعله ثالث أعلى فيلم فى التاريخ من ناحية الإيرادات، كما أنه أصبح أكثر الأفلام التى شهدت رواجًا على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، بـ٣٥ مليون تغريدة.

ونقلت عن وكالة «أسوشيتد برس»، أن الفيلم يحمل فكرة المساواة بين الجنسين، والتنوع الثقافى، والعرقى، وهو الأمر الذى يسعى إليه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت المجلة أن استقبال الرياض للفيلم وعرضه، مؤشر آخر على التغييرات التى تحدث فى المملكة، والتى يخطط لها ولى العهد، فى حين أعلنت الرياض أنها ستفتح دور عرض سينمائية أخرى، حيث تخطط شركة «AMC Theatres»، لبناء ١٠٠ دار عرض فى ٢٥ مدينة بالسعودية بحلول عام ٢٠٣٠.

وقالت المجلة إن المملكة كانت قد أغلقت دور السينما فى عام ١٩٧٩، فيما يمثل القرار الأخير بافتتاحها ضربة قوية للمتشددين، حيث يريد بن سلمان تحديث وتطوير بلاده.

وقالت مجلة «فاريتى» الأمريكية، إن شركة «AMC» للترفيه، المملوكة لمجموعة شركات «داليان واندا» الصينية، والتى تخطط لبناء ٤٠ دار عرض فى السنوات الخمس المقبلة، تأمل فى أن تخلق الصناعة الجديدة للسينما نحو ٣٠ ألف وظيفة فى المملكة.

وأشارت إلى أن عدد سكان السعودية يبلغ نحو ٣٢ مليون نسمة، ٧٠٪ منهم دون سن الثلاثين، ويتوقع بعض المحللين أن تتمكن المملكة فى نهاية المطاف من الحصول على مليار دولار من العائدات السينمائية، وأن تكون من بين الأسواق العشر الأولى للإيرادات فى ذلك المجال.

وقالت المجلة إن الثورية فى الفيلم تأتى متوافقة مع التوجّه الذى يدعمه بن سلمان، من خلال تغييرات عديدة، وكان الفيلم قد سبق عرضه فى دور العرض المصرية، خلال الأسبوع الثانى من شهر فبراير الماضى، وحقق إيرادات كبيرة.

ويتناول الفيلم، الذى أثار جدلًا واسعًا فى الولايات المتحدة، وفى العالم، قصة أحد الأبطال الخارقين، ومدة عرضه نحو ١٣٥ دقيقة، ويحمل الطابع الثورى، لأنه عادة ما يقوم بتمثيل وأداء الشخصيات فى أفلام الأبطال الخارقين نجوم ذوو بشرة بيضاء، وعلى أقصى تقدير كان يشاركهم فى أدوار جانبية، أبطال ذوو بشرة سوداء.

ويتناول الفيلم قصة ملك إفريقى ذى بشرة سوداء، يُدعى «تى تشالا»، الذى يتولى مسئولية الحكم فى مملكة واكاندا الإفريقية، بعد وفاة والده، ويخوض حروبًا كثيرة من الداخل والخارج، وعليه أن ينقذ شعبه، ولكنه يجد نفسه فى معركة أكبر لإنقاذ العالم كله.

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ «ريان جوجلير»، وﺗﺄﻟﻴﻒ «جو روبرت كولى»، وكاتب الرواية المصورة الأصلية هو «ستان لى»، وهو من بطولة النجوم «شادويك بوسيمان»، و«مايكل بى جوردن»، و«لوبيتا نيونجو»، و«داناى جوريرا»، و«مارتن فريمان»، و«دانييل كالويا».

وأُنتج «النمر الأسود» خلال العام الجارى، ويلعب «شادويك بوسمان»، دور «تى تشالا»، و«مايكل بى جوردن»، فى دور «إيريك كلمونجر»، و«لوبيتا نيونجو» بدور «ناكيا»، و«داناى جوريرا» بدور «أوكوى»، و«مارتن فريمان» بدور «إيفيريت روس»، و«دانييل كالويا»، بدور «وكابى»، و«ليتيتيا رايت» بدور «شورى»، و«وينستون دوك» بدور «مباكو»، و«أنجيلا باسيت» بدور «راموندا»، و«فورست ويتكر» بدور «زورى»، و«أندى سركيس» بدور «أوليسيس كلاو».

