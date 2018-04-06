محمود الضبع يكتب: عيوب العقلية العربية «١»





إذا كان المفهوم البسيط للعقل أنه أداة العلم والمعرفة والتمييز بين الأشياء، فإن لكل أمة من الأمم صفاتها المشتركة التى تحكم المسارات العامة لعقلية أبنائها، فهناك العقلية العربية، والعقلية الأوروبية، والعقلية اليابانية، وهكذا.

وإذا نظرنا إلى الصفات المميزة للعقلية العربية منذ قديم الزمان فسنجد أنها تميزت بالخيال الخصب والقدرة على الإبداع الفكرى، مما كان نتاجه واضحًا فى الحكمة (التى تعد مرحلة متقدمة من مراحل الفلسفة الإنسانية)، والأدب (الذى يعد من فنون الفكر الراقية)، والأخلاقيات والقيم (الكرم والشجاعة ونجدة الملهوف..إلخ، مما يعد نتاج المراس الفكرى وتهذيب النفس)، وغيرها كثير من مميزات قد تتعدد مداخل تصنيفها، وبخاصة فى مراحل تالية مع الحضارة الإسلامية التى وسعت من دائرة العقل، وفتحت آفاقًا لفنون جديدة.

لقد أنتجت العقلية العربية علومًا تنوعت بين الطب والفلك والهندسة والجغرافيا والتاريخ واللغة والموسيقى والاجتماع والفلسفة وعلم النفس،إضافة إلى اختراع علوم نوعية اقتصرت عليهم دون غيرهم من الأمم، مثل علوم الدين (الحديث والجرح والتعديل والفقه)، والأنساب، وعلم الحيل (الكيمياء)، وغيرها. كما بدأت فى التشكل أيضًا فلسفة قطعت شوطًا كبيرًا هى الفلسفة الإسلامية على غرار الفلسفة اليونانية والهندية، إلى آخر هذه المجالات من نتاج فكرى يدلل على جودة العقلية العربية ومميزاتها التى تم استثمارها لصالح بناء الهوية العربية آنذاك.

فما الذى أصاب هذه العقلية لتنقطع صلتها عن منجزها، وتختفى مميزاتها عنها شيئًا فشيئًا، وتصير إلى ما آلت إليه الآن من مكانة متأخرة؟.

ليست فقط أسباب خارجية وحدها هى التى كان لها التأثيرات السلبية على ثقافتنا العربية، ولكن هناك مكونات داخلية قد يكون بعضها جينيًا تكمن فى هذه العقلية، ويبدو أن الحضارة العربية على طول عهدها لم تستطع محو هذه المكونات من العقل العربى، أو أن تجعله يعيد النظر فيها ليتخلص من عيوبها، أو تسعى للعناية بها بمنطق تأهيل الشعوب، كما صنعت دول العالم وتصنع.

فالمتأمل للعقلية العربية، على ما فيها من إيجابيات وجماليات، يستطيع إدراك قواسم مشتركة فى عيوبها، على المستويين الفردى والجماعى، عيوب يبدو أنها كانت قليلة القدر والشأن فيما مضى، لكنها مع طول الزمن نمت لتصير عائقًا من عوائق التنمية والتقدم والتطور، أو على أدنى تقدير عدم القدرة على مواكبة الحياة وتطورها من حولنا.

نعم قد يجد كل فرد من المنتمين إلى العقلية العربية المبررات الكافية لقبوله هذه العيوب: مبررات دينية، وأخرى اجتماعية، وثالثة نفسية، المهم فى نهاية الأمر أنه يبدو كما لو أن هناك تواطؤا جماعيًا على قبول هذه العيوب والرضا بها، والتعايش معها، مثل:

مفارقة العام والخاص (السر والعلن)، والصراع بين المادى والمعنوى (الفيزيقى والميتافيزيقى)، وبين العاطفية والعقلانية، وبين العلمى والدينى، وبين العقل العلمى والعقل الخرافى، وبين الثقافة الشفاهية فى مقابل الأشكال الأخرى الأكثر انضباطًا والتى أفرزتها الحضارات المتعاقبة والتطور البشرى مثل الكتابية وثقافة الصورة.

ناهيك بالطبع عن عيوب أفرزتها المفارقات السابقة ومنها: المجاملة الاجتماعية حد النفاق، والحياة المؤجلة، والمفارقة بين التزام ومخالفة النظم والقوانين الوضعية والعرفية، وتحول منظومة القيم والأخلاق إلى شعارات، وتعظيم الذات والزعامة الفردية، واعتبار الماضى هو المعيار، وغيرها كثير مما يمكن رصده فى سياق الموضوعية المتأملة والمتحررة من النعرة القومية والاحتكام إلى رؤية مقصورة عن الماضى.

وتكمن إشكالية هذه الرؤية فى كونها استمدت معرفتها وأفكارها وقناعاتها من تاريخ مشكوك فى مصداقية تسجيله نظرًا للتدخل السياسى وتوجهات الدولة الحاكمة فى صياغته، كما حدث مع التاريخ الأموى عند تسجيله فى عهد وسيادة الدولة العباسية، وحدث مع تعاقب كل الدول والممالك التى كانت تسعى لتشويه صورة من سبقها، حتى غدا الخلاف فى رصد أى ظاهرة من تاريخنا يفوق الاتفاق، وقليلة هى الدراسات التى يمكن الاعتماد عليها فى نظرتها الموضوعية والموثوق فيها عبر تاريخنا العربى.

وتكفى الإشارة فى هذا السياق لتاريخ الدولة العثمانية فى فرض سيطرتها على الوطن العربى قرابة أربعة قرون من الزمان، والتى لم يزل التاريخ العربى مختلفًا فى وثائقه بين إيجابية وسلبية هذا الوجود فى البلدان العربية، وتكفى مطالعة كتب ووثائق التاريخ المدونة للوقوف على ذلك.

ويضاف إلى كل ما سبق صعوبة دراسة التاريخ الاجتماعى عبر ذلك جميعه لقلة ما كتب فيه قياسًا إلى التاريخ السياسى والعسكرى، وهذه أزمة أخرى، إذ إن التاريخ الاجتماعى هو المعول عليه لقراءة مثل هذه التحولات ورصد السلبيات التى تأصلت فى الكيان العربى، لكنه عند العودة للوثائق يغيب التاريخ الاجتماعى اللهم إلا فى الأعمال الروائية والقصصية والسينمائية والأغانى المعبرة عن مراحل تاريخية بعينها، ومقالات الصحف والدوريات التى ناقشت قضايا وعيوب المجتمع، وبخاصة فى القرن التاسع عشر ومطلع العشرين، وغيرها من أشكال الفن والأدب التى سجلت التاريخ الاجتماعى وليس التاريخ السياسى لشعب من الشعوب، كما حدث فى مصر وبلاد الشام وبعض بلدان المغرب العربى.

وعلى أى حال فهناك كثير من العيوب تحتاج منا إلى وقفة موضوعية لإدراكها وتحديد أبعادها، وبالتالى التفكير فى إمكانيات علاجها، وهو ما ستتناوله المقالات التالية تباعًا.

