«مرور الجيزة» يرصد 7560 مخالفة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها بمحاور وميادين المحافظة، لرصد المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.



وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7560 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 94 مخالفة تجاوز سرعات، و2150 مخالفة نموذج 125، و80 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وحجز 28 مركبة "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و27 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و78 مخالفة دون رخص قيادة أو تسيير، وحجز 38 دراجة بخارية وسيارة.