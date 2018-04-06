في جمعة "الكاوتشوك".. المنجنيق والرياح أبرز أسلحة المقاومة الفلسطينية

شعب عرفه العالم بالمقاومة، ارتدى كوفية بها مربعات صغيرة متقاطعة منها الأبيض ومنها الأسود كرمز للصمود، لم يمتلك سلاحًا للدفاع عن أراضيه إلا القليل، حاول الإاحتلال الإسرائيلي تغيير هويته وطمس عروبته وتهجيره من المنازل وإقامة مستوطنات تستولي على أراضيه، تشتريها بثمن بخس وتقتل الأطفال وتغتصب النساء وتعلن أنها هي أصل هذه الأرض بلا دليل أو وثيقة، إنه شعب فلسطين الأبي، الذي يقاوم الإحتلال ويدافع عن القدس وعن أراضيه رغم نقص الإمكانيات. واليوم الجمعة أسموها بجمعة "الكاوتش" حيث اعتمدوا على بعض الأفكار غير التقليدية لإعلان رفضهم للإحتلال أمام العالم ومحاولة توصيل رسالتهم أنهم لازالوا يقاومون. لقراءة المزيد عبر cross media :