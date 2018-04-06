القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:52 م

وثيقة: روسنفت الروسية مهتمة بمشاريع للنفط والغاز في إقليم زاجروس

وثيقة: روسنفت الروسية
وكالات
dostor.org/2119513

أظهرت وثيقة رسمية يوم الجمعة، أن شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، مهتمة بمشاريع للنفط والغاز في اقليم زاجروس الإيراني بعد توقيع اتفاق العام الماضي للعمل في الجمهورية الإسلامية.

وقالت الوثيقة، التي نشرت في موقع حكومي على الانترنت يعرض تفاصيل عطاءات الشركات المملوكة للدولة، إن روسنفت تخطط لتقييم مشاريع محتملة للاستكشاف والانتاج في زاجروس. ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

وتوصلت روسنفت وشركة النفط الوطنية الإيرانية العام الماضي إلى اتفاق إطاري للعمل معا في عدد من المشاريع "الإستراتيجية" في إيران تصل قيمتها مجتمعة إلى 30 مليار دولار.

وسيعزز التعاون المحتمل مع إيران موقف روسنفت في الشرق الأوسط حيث ظفرت بالفعل بعدد من الصفقات، من بينها الاستحواذ على حصة أغلبية في خط أنابيب النفط الرئيسي لاقليم كردستان العراق.

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