البابا تواضروس: المسيح رد على الإهانات بـ«اغفر لهم يا أبتاه»

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن خالق الشجرة الذى أوجدها انقلبت ضده وصارت صليبًا، وخالص الحديد انقلب ضده وصار مسمارا، وخالص الزهور تنقلب ضده وتصير أشواكا تشكلت أكليلًا حول رأسه، وخالق الإنسان ينقلب ضده ويصير ناكرًا وخائنًا.



وأضاف البابا أثناء كلمته بدير الأنبا بيشوى العامر، ضمن صلوات طقس الجمعة العظيمة، أن مع كل ما حدث للسيد المسيح، إلا أنه قال وهو معلق على الصليب: «يا ابتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون».



