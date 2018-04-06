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الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:43 م

وفد مجلس الأمة الكويتى يغادر القاهرة

وفد مجلس الأمة الكويتى
محمود السعدى
dostor.org/2119502

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، وفد مجلس الأمة الكويتى برئاسة مرزوق علي الغانم، عقب زيارة لمصر استغرقت يومين، شارك خلالها فى أعمال المؤتمر الـ27 للاتحاد البرلمانى العربى.

كان الوفد الكويتى شارك في الدورة الـ23 للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الدائمة المتعلقة بالشئون السياسية والعلاقات البرلمانية والشئون المالية والاقتصادية وشئون المرأة والطفولة.

وضم الوفد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عودة الرويعي، وعضوى الشعبة النائبين الحميدى السبيعى، وعلى الدقباسى وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.

وغادر الوفد على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة إلى الكويت.

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