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الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:42 م

8 حفلات «متتفوتش» في إبريل بساقية الصاوي

8 حفلات «متتفوتش»
أمير محمد خالد
dostor.org/2119499

تُقدم ساقية الصاوي خلال شهر إبريل برنامجًا فنيًا وثقافيًا وثريًا بحفلات عدّة لأكثر من فرقة موسيقية.

وتقدّم الساقية بشكل يومي حفلتين بالقاعتين الرئيستين بها وهما (النهر والحكمة)، ومن بين أكثر من 60 حفلة على مدار الشهر يوجد 6 حفلات مميزة، «الدستور» ترشحهم للجمهور.

حفل الأصالة في ربيع العمر والفرصة الأولى
يطل فريق «الأصالة في ربيع العمر» مجددًا على جمهور ساقية الصاوي في حفلتهم الثلاثاء 10 إبريل خلال الساعة السابعة والنصف مساءً بقاعة الحكمة، كما تقدّم حدثًا بعنوان «الفرصة الأولى» لكل الموهوبين في المجالات الفنية كافة في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة النهر.

فرقة وسط البلد
تستعد ساقية الصاوي بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان «حكاوي الجاز» بحفل تقدمه لأول حفل جماهيري غنائي تقدمه مطربة الجاز الأمريكية هالي لورين مع الفرقة المصرية «وسط البلد» مساء الخميس 12 إبريل الساعة الثامنة على مسرح النهر.

كايرو بيج باند مع مالونيا
تستقبل ساقية الصاوي ثاني حفلات مهرجان «حكاوي الجاز» مع مالونيا من هولندا وفريق Cairo Big Band من مصر، مساء الجمعة 13 إبريل الساعة الثامة على مسرح النهر.

حفل علي الحجار وختام حكاوي الجاز مع «افتكاست»
يقدم المطرب الكبير علي الحجار حفلًا غنائيًّا يوم السبت 14 إبريل في إطار احتفال الساقية بموسم الربيع، بقاعة النهر في تمام الثامنة مساءً، كما تستقبل الساقية آخر حفلات مهرجان «حكاوي الجاز» النسخة الثانية مع كل من فريق «افتكاسات» من مصر و«سيمون سبيس تريو» من سويسرا الساعة الثامنة مساءً بمسرح النهر.

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