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الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:39 م

ضبط 5 مصانع «رنجة» بدون ترخيص في حملة بكفر الزيات

ضبط 5 مصانع «رنجة»
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2119495

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، عن تكثيف الحملات التموينية على مصانع ومحلات بيع الرنجة والفسيخ بمناسبة أعياد شم النسيم.

وقامت حملة مكبرة مكونة من مديرية أمن الغربية، ومباحث تموين كفر الزيات، وإدارة تموين كفر الزيات، وإدارة الطب البيطرى، والإدارة العامة لشرطة المسطحات، بالمرور على مصانع الرنجة.

أسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر جنح لعدد من مصانع الرنجة بقرية ابيار للعمل دون ترخيص، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، واستغلال علامات تجارية غير مسجلة، تمهيدا لإصدار قرارات غلق لهذه المصانع المخالفة.

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