نمو إنتاجية العمال في بريطانيا بأسرع وتيرة في 12 عامًا

شهد معدل الإنتاجية في المملكة المتحدة خلال النصف الثاني من العام الماضي، نموًا بأسرع وتيرة في أكثر من عقد من الزمان.



وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الجمعة، أن إنتاجية العمال في المملكة المتحدة نمت بنحو 0.7% في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 0.1% ارتفاع المسجلة في الربع السابق له بعد التعديل بالرفع.



وشكل نمو الإنتاجية البريطانية خلال النصف الأول من العام الماضي أقوى وتيرة نمو منذ النصف الثاني من عام 2005.



وأرجع البيان الصعود القوي في الإنتاجية خلال النصف الأخير من العام الماضي إلى الهبوط الحاد في عدد ساعات العمل، وليس بسبب صعود مستدام لإنتاجية الشركات.