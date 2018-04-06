ضبط 378 مخالفة مرافق فى حملة بأسوان
شنت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط مخالفات المرافق.
وأسفرت الحملة عن ضبط 378 مخالفة متنوعة، تشمل 143 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و235 مخالفة مضبوطات إشغال طريق.
شنت أجهزة الأمن بأسوان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لضبط مخالفات المرافق.
وأسفرت الحملة عن ضبط 378 مخالفة متنوعة، تشمل 143 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و235 مخالفة مضبوطات إشغال طريق.
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