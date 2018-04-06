ضبط 604 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن، لضبط المخالفات المرورية في شوارع المحافظة.



أسفرت الحملة عن ضبط 604 مخالفة مرورية متنوعة، عبارة عن تحرير 86 مخالفة، تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 61 مخالفة، وتحرير 200 مخالفة غرامات "ونش"، فضلًا عن سحب تراخيص 67 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 180 مخالفات متنوعة، وضبط 3 توكتوك و2 دراجة نارية و3 سيارات بدون ترخيص.



كما تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل، دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالتين ايجابية لتعاطي مخدر الحشيش والبانجو، أقراص مخدرة.



تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.