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الجمعة 06/أبريل/2018 - 05:26 م

رسمي عجلان: اليتيم طفل اليوم ورَجُل الغد

رسمي عجلان: اليتيم
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2119487

قال الشيخ رسمي عجلان عضو الرابطة العالمية لخريجي الأزهر: اليتيم طفل اليوم ورَجُل الغد، وإذا كانت سلوكيات كل إنسان أسيرة توجيهات وُجه بها في صِغره، فيجب علينا أن نحيط هذا اليتيم بمزيد من الاهتمام والعناية.

وتابع: «اليتيم إذا أخذ حقه من التربية الطيبة والتوجيه السديد، كان له الأثر الطيب في المجتمع، وإذا أُهمل هذا اليتيم في صغره، ونشأ نشأة سيئة فإنه يكون خطرًا على مجتمعه، ولذلك اهتم القرآن الكريم، مكيه ومدنيه، بالوصية باليتيم، من حيث تربيته، وحُسنِ معاملته، والمحافظة على ماله، وعدم امتداد الأيدي إليه إلا بالخير».

وأضاف عجلان: «جاءت السُّنةُ مؤكدة ومفصلة لما جاء في القرآن الكريم، فالقرآن والسُّنة لم يتركا شيئًا دقيقًا يتعلق بأمر اليتيم إلا وبيناه حتى إنهما لم يتركا استدراكًا لأي مستدرِك، ولقد سبق القرآن بذلك كل العلوم الإنسانية الحديثة التي لم تأت إلا بقليل من كثير وغيض من فيض، وذرة من جبل، وأين هذه التعاليم المبتورة القاصرة بجانب تعاليم الحكيم الخبير، الذي ما فرَّط في القرآن من شيء».

وأشار إلى أنه أولى القرآن الكريم عناية كبيرة باليتيم من الناحية النفسية والتربوية، ومن الناحية المادية على السواء، مراعاة لظروفه النفسية بعد فقده لأبيه إذ قد يصيبه شيء من الذل والانكسار والوحشة لا سيما إن كان أبوه ممن امتثل لقول الله عز وجل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم:66)، ولقد ظهرت هذه العناية الكريمة باليتيم منذ الفترة الأولى لتنزل الوحي على قلب حبيبه الذي ولد يتيما فكان يُتْمُهُ تشريفًا لكل يتيم.

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