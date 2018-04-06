«فيلم عربي».. لصوص يسرقون طبيبا في الغربية بـ«حيلة سينمائية»

حيلة جديدة لجأ إليها لصوص في مدينة المحلة في الغربية، لسرقة سيارة طبيب، بأن ادعى أحدهم المرض وفي أثناء الكشف عليه سرقوا مفاتيح سيارته.



اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، كان قد تلقّى إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الطبيب «جمال. أ» (59 عامًا) بأن 3 أشخاص سرقوا سيارته من طراز «إسكودا أوكتافيا» عقب توجههم إلى عيادته وإيهامه بمرض أحدهم وسرقة مفاتيح سيارته أثناء الكشف.



وضبطت قوة من الشرطة، المتهمين وهم: «عبد الباسط. أ» (46 عامًا- فني في شركة الغزل والنسيج) و«محمد. ر» (34 عامًا- سائق) و«إسلام. م» (29 عامًا- سائق توكتوك) و«عبد الحميد. ع» (26 عامًا- كهربائي)، واعترف المتهم الثاني أنَّه ادعى المرض، وأثناء توقيع الطبيب الكشف عليه، غافل المتهم الرابع، الطبيب وسرق مفاتيح السيارة، وتمَّ الإرشاد عن مكان السيارة؛ وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

