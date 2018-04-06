تطبيق يساعدك فى الوصول لـ100 طبيب حول العالم

أطلقت شركة الخدمات الصحية العالمية "سيجنا"، اليوم الجمعة، تطبيق "Cigna Wellbeing" لعملائها في الشرق الأوسط، تقدم لهم من خلاله منهجًا متخصصًا للعناية بالصحة عن بعد، والتواصل مع أكثر من 100 طبيب حول العالم عبر الهاتف.



ويتضمن التطبيق أدوات ووظائف فريدة تساعد العملاء على تلبية جميع احتياجات العناية بالصحة، ويشمل ذلك لوحة متابعة المؤشرات الحيوية، ومكتبة صحية واسعة من المقالات والوصفات، بالإضافة إلى تقييمات صحية عامة، وتقييمات شخصية متخصصة، مما يعزز فعالية التطبيق ويتيح إنشاء برامج خاصة بالمستخدم، مع الحصول على إرشادات وتوجيهات من خلال الإنترنت حول أنماط الحياة الصحية.



كما يتيح التطبيق الوصول إلى معلومات حول إدارة الحالات المزمنة، والتواصل مع الطبيب أو الإخصائى عبر الهاتف أو الفيديو، ويفتح هذا التطبيق الشامل مجالًا للاستفادة من عدد لا يحصى من الأدوات والوسائل للتحكم بأنماط الحياة.

