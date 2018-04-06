«ثقافة المرأة والتنمية المستدامة».. ندوة بالمجلس الأعلى

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان «ثقافة المرأة والتنمية المستدامة»، فى قاعة المجلس بساحة دار الأوبرا.



يشارك فى الندوة الدكتور حاتم ربيع، أمين المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور إيهاب شلبى، مستشار البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والدكتور الناقدة ناهد عبدالحميد، مدير ملتقى الهناجر الثقافى وعضو المجلس القومى للمرأة، والدكتور أشرف عبدالرحمن، الناقد الفنى، والشاعر عبدالعزيز جويدة، وتديرها الدكتور الروائية رانيا أبوالعينين.

