ضبط شقيقين نصبا على راغبى السفر للخارج بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عاطل وشقيقه نصبا على الشباب واستوليا منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم لدولة الإمارات.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، بلاغًا من المدعو "ناصر سعد"، 48 سنة، موظف بالمعاش، يفيد بغياب شقيقه "إبراهيم" 32 سنة، عاطل.



وتبين من تحريات المباحث الجنائية عدم صحة البلاغ وقيام المبلغ وشقيقه باختلاق تلك الواقعة لنصبهما على بعض المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لدولة الإمارات، وحضر بعضهم لديوان القسم وبصحبتهم شقيق المبلغ وهم "إيهاب م"، 37 سنة، سائق، "على. م"، 28 سنة، "مصطفي صبحى عيسوي"، 20 سنة، عامل، و8 آخرين من محافظات ومدن مجاورة.



وبسؤال المجنى عليهم اتهموا المبلغ وشقيقه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على المبالغ المالية مقابل تسفيرهم إلى دولة الإمارات والحصول على فرصة عمل.



تحرر محضر بالواقعة رقم 2808 جنح قسم قليوب، وتولت النيابة العامة التحقيقات.