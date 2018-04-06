ضبط صاحب مصنع منتجات مجهولة المصدر فى 15 مايو

تمكن رجال مديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع تعبئة وتغليف من دون تراخيص، ويستخدم علامات تجارية غير مسجلة.



تلقى اللواء خالد عبدالعال، إخطارًا من مأمور قسم شرطة 15 مايو، يفيد بضبط «أشرف. ل. ق»، 44 سنة، صاحب مصنع تعبئة وتغليف مسحوق غسيل داخل جراج ببدروم.



وبعمل التحريات تبين أن المصنع من دون ترخيص، ويحوز كمية كبيرة من مسحوق الغسيل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها ولصق على العبوات علامات تجارية مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر داخل المصنع على كمية كبيرة من مسحوق الغسيل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وأكياس مسحوق فارغة ومعدة للتعبئة، وأكياس فارغة مدونة عليها أسماء مساحيق غسيل مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بإدارته المصنع من دون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحـرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.