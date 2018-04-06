«أبناء الله».. نعمة الحياة فى قلوب الأيتام (تفاعلي)

استمر أرسطو في البكاء، والده الذي عاش في كنفه سنوات توفى، سيبقى وحيدًا دون مساعدة أحد، غير أنّ ذلك القدر لم يكن إلّا رحيمًا، فقد تتلمذ على يد أعظم فلاسفة العالم "أفلاطون" لمدة ٢٠ عامًا قبل أن يرحل الأخير عن عالمنا، وينضم أرسطو إلى عائلة فيليب ملك مقدونيا الذي طالب منه تربية نجله الإسكندر الأكبر.



أعوام كثيرة ظل فيها أرسطو صحبة الإسكندر الذي كان حينها يبلغ من العمر ١٤ عامًا، ليصبحا أصدقاء "مشائين" حسبما أطلق عليهم تلاميذ الأول، بسبب إعطاء أرسطو لصديقه الدروس وهم يمشون ويتجولون في الشوارع.



أرسطو واحد من الأيتام الذين غيّروا مجرى تاريخ الفلسفة في العالم، وواحد من الأيتام الذين كان لابد تذكّرهم في عيدهم ونحن نستعرض أشهرهم الذين أثّروا بالإيجاب في التاريخ.



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