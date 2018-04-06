«موزيلا» تطور متصفح جديد لمحتويات الواقع الافتراضي

تعمل مؤسسة موزيلا على تطوير متصفح لمحتويات الواقع الافتراضي، ومن المقرر إطلاق متصفح "Reality" خلال فصل الصيف 2018، وسيتوافق مع مجموعة كبيرة من أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز.



وتتوفر نسخ تجريبية للمطورين حاليًا من المتصفح الجديد، مثلا لجهاز "إتش.تي.سي" و"Vice Focus" أو سامسونغ "غير.في.آر".



وتوفر موزيلا الأداة الرقمية "WebVR Assets"، التي تتيح إمكانية نشر محتويات الواقع الافتراضي على مواقع الويب بسهولة.



ويشترط إنشاء محتويات الواقع الافتراضي بواسطة بيئة العمل والتطوير"Unity"، الموجودة في نظارات الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم نشرها في برامج التصفح، التي تدعم أداة "WebVR" مثل متصفح موزيلا فايرفوكس.