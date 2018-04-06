بالصور.. جولة لمدير أمن المنيا على الكنائس والمطرانيات

واصل اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا، اليوم الجمعة، جولاته التفقدية على الخدمات الأمنية المعينة على الكنائس والمطرانيات بمدينة المنيا، للتأكد من انتظامها وتأمينها بشكل كامل فى أثناء أداء الأقباط لصلواتهم وقداسهم بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد.



وطالب مدير الأمن، خلال جولته، الخدمات الأمنية المعينة على الكنائس بضرورة تفعيل نقاط الفرز المتقدمة والتأكد من صلاحية البوابات الإلكترونية والكشف اليدوي على المتواجدين بكل منشأة كنسية وخارجها برفقة أفراد الحماية المدنية.



كما شدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه وإزالة أى إشغالات أو سيارات متوقفة بالقرب من الكنائس أو الشوارع المحيطة بها.