غدًا.. انطلاق فعاليات ملتقى مجتمع الأعمال العرب الـ16 بالأردن

تنطلق فعاليات ملتقى مجتمع الأعمال العربي السادس عشر، الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال الأردنيين، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، غدًا السبت، بمشاركة مصرية.



وكشفت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وممثلة الجانب المصري في الملتقى، أن اللقاء يعد فرصة جيدة للتواصل العربي بين المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن الملتقى سيناقش عددًا من المحاور المهمة، التي تبرز في الساحة الاقتصادية العربية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.



وأشارت إلى أن عددًا من المؤسسات والهيئات العربية ستشارك في اللقاء، وعلى رأسها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد رجال الأعمال العرب، مشيرة إلى أن اللقاءات ستتخللها مناقشات مهمة، تدور حول تقييم الوضع الاقتصادي بالعالم العربي، والعلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية.



وأكدت أن الفرص الاستثمارية بالعالم العربي، سيتم التركيز عليها خلال مناقشات الملتقى، بالإضافة إلى الاقتصاد المعرفي والذي يعد بوابة رئيسية للعبور للمستقبل، الذي يتماشى مع محاور أخرى يأتي أبرزها الاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه في تكامل الشراكات العربية، موضحة أن الملتقى سيناقش دور الشباب العربي في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التطرق إلى الثورة الإلكترونية المالية والعملات الرقمية.