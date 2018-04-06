مواصفات هاتف «ون بلس 6» قبل طرحه بالأسواق

أعلنت شركة "ون بلس" عن بعض مواصفات هاتفها المرتقب طرحه خلال الأسابيع القليلة القادمة "ون بلس 6".



ويتميز الهاتف بأحدث معالجات كوالكوم ثماني النواة "سناب دراجون 845" نفس المعالج المستخدم في هواتف سامسونج الأخيرة "جالاكسي إس 9"، و"جالاكسي إس 9 بلس"، وأغلب الهواتف الذكية التي ستصدر هذا العام.



ويتمتع الهاتف بذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجابايت وهناك نسخ أخرى من الهاتف بمساحة تخزين داخلية وذاكرة عشوائية أقل.



ولم تعلن الشركة حتى الآن عن تصميم الهاتف وحجم ودقة الشاشة أو الكاميرا، ولكن بحسب التوقعات الأخيرة، سيأتي الهاتف بكاميرا مزدوجة ومنفذ سماعة رأس، وما يثير الاهتمام، هو تخليها عن التصميم المعدني من أجل خلفية زجاجية.



وتُشير التوقعات إلى أن الهاتف سيُطلق في وقت قريب من هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل.



