تراجع الدولار وعائد السندات الأمريكية بعد «تقرير الوظائف»

خيّم الهبوط على الدولار الأمريكي، وكذلك عوائد سندات الخزانة الحكومية، في حين انتعش سعر الملاذ الآمن خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة عن مارس.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية عن أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف وظائف بأقل من التقديرات خلال مارس مع استقرار معدل البطالة عند مستويات متدنية للشهر السادس على التوالي.



كما أوضحت البيانات الرسمية تسارع وتيرة نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.



وبحلول الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بأكثر من 0.1% إلى 1.2257 يورو.



كما انخفضت العملة الأمريكية أمام الين الياباني لتسجل 107.14 ين متراجعة بنسبة تزيد على 0.2% في حين سجلت هبوطًا بنسبة 0.3% أمام الجنيه الإسترليني لتصل إلى 1.4011 دولار.



وشهد الدولار تراجعًا أمام الفرنك السويسري بأكثر من 0.1% ليهبط إلى 0.9622 فرنك.



فيما هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.2% ليسجل 90.256 دولار.



على صعيد آخر، استفاد الذهب من تراجع الدولار ليتحول إلى الارتفاع، حيث صعد سعر العقود الآجلة للمعدن تسليم يونيو بنحو 0.3% إلى 1332.60 دولار للأوقية.