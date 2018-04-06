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الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:25 م

كل ما تريد معرفته عن «القيلة المائية»

القيلة المائية
القيلة المائية
رانا رمضان
dostor.org/2119437

"القيلة المائية" نوع من التورم في كيس الصفن، يحدث عندما يتجمع السائل في غلاف رقيق يُحيط بالخصية، وتعتبر القيلة المائية شائعة لدى حديثي الولادة، وتختفي عادة بدون علاج عند إتمام الطفل سنة من عمره، ومن الممكن أن يُصاب بها الأولاد الأكبر سنًا والرجال البالغون بسبب حدوث التهاب، أو إصابة داخل كيس الصفن.


وبحسب "ميديكال ديلي" الطبي، فإن أعراض القيلة المائية تسبب تورما غير مؤلم في إحدي الخصيتين، وعدم الشعور بالراحة بسبب ثقل تورم كيس الصفن.

ويحذر الأطباء من تجاهل أعراض القيلة المائية، فمن مضاعفتها العدوى، أو ورم، وقد يقلل من إنتاج الحيوانات المنوية، أو من وظيفتها والفتق القربي، وهو وجود حلقة من الأمعاء منحبسة في جدار البطن، قد تؤدي إلى مضاعفات مهددة للحياة.

وتختفي القيلة المائية أحيانًا من تلقاء نفسها لدى الأطفال، ولكن من الضروري بالنسبة للذكور من أي عُمر أن يلجأوا للطبيب لتشخيص هذه الحالة، لأنها قد تكون مرتبطة بحالة كامنة في الخصية.






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