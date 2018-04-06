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الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:24 م

الإجازة الزوجية.. من زيادة الاشتياق لاستحالة التطبيق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء دهب
dostor.org/2119436

هي حالة من وقف مهامك ومسؤلياتك تجاه أسرتك والمسؤلية الزوجية بشكل عام، ولكن بشكل متفق عليه مسبقًا مع شريك حياتك تمثل حالة من التقييم والتعديل المعرفي والسلوكي القائم على التخلص من عبء الحياة الاجتماعيه، وعبء الاوضاع الاقتصادية والتفكير والقلق من المستقبل.

والسؤال: هل الإجازة الزوجية لها ثمار في تطوير العلاقة بين الرجل والمرأة؟، وهل الجنسين في حاجة إليها وكيفية تنفيذها في مجتمعنا؟.

يقول الدكتور محمد مهدي، استشاري الطب النفسي، إن الإجازة الزوجية مهمة للغاية خاصة بين الأزواج الذين لم يأخذوا إجازة زوجية إجبارية في حالة ظروف عمل الزوج وسفره، مضيفًا أن طبيعة النفس البشرية وتعرضها لشيء معين دون انقطاع طبيعي ستشعر بالملل لا محال وسيشعر بالفتور العاطفي والجنسي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي عبدالراضي، اخصائي العلاج النفسي، أن الإجازة الزوجية تساعد في اكتشاف الذات وأهمية وجود الطرف الآخر، وتساعد في تقبل أنفسهما، والتكيف مع العديد من المشكلات التي تواجهما، كما تفرغ العبء النفسي، وعبء المسؤولية الاجتماعية والاقتصاديه والشعور بأهمية دورالزوج في الأسرة واحتياجها له.

وأضاف أن هناك أنواع للإجازة الزوجية أولها «الاضطرارية» وهي بعد كل طرف عن الآخر وهي نلجأ إليها في حالة وجود مشاكل أسرية، وينبغى على كل طرف أن يتذكر فقط كل الموقف الإيجابيه، وأن يكون هناك حوارا بينهما خال من العتاب واللوم،وعدم تدخل أي فرد من العائلة.

وتابع: هناك «الاجازه الايجابية» وهي عباره عن اتفاق بين الطرفين على تجميد أعباء الأسرة، والمهام، والمسؤوليات، وقضاء وقت معًا كمعارف أو أصحاب.

وأضاف أن هناك نوع آخر وهو المحبب والمفضل اتباعه أن يقضي كل واحد منهما بعض الوقت مع اصحابه وأهله بشكل ليس فيه قيود الارتباط، ولكن به ضوابط المجتمع والأخلاق، والتقاليد الدينية والثقافة الشرقية.

توقيتها
وأوضح أن الإجازة الزوجية من الممكن أن يتم ممارستها كل 3 شهور بالتناوب بينهما عند وجود ابناء مع مراعاة أحوال الابناء، ويتذكر كلًا منهما أهمية الطرف الآخر في وجود الأسرة متحابة ومتكافئة.

ومن جهته قال الدكتور مدحت عبد الهادي، استشاري العلاقات الزوجية، بشكل عام من حق كلا الزوجين أن يكون له إجازة يفصل بها عن كافة أعباؤه ومسؤلياته ولكن باتفاق ورضا الطرفين وعدم التخلي عن مسؤلية الأولاد أوالتقصير في حقهم، ولكن بالمجتمعنا الشرقي لا يتم قبول ذلك بالنسبة للزوج ومن الصعب تنفيذها.

وأضاف عبد الهادي لـ «الدستور» أن المجتمعات الغربية يعملون على تخطيط الإجازات قبلها بعدة أشهر، والأولاد ايضًا مما يسمح لهم بقضاء وقت خارج المنزل وليس به مسؤلية ولكن المجتمعات الشرقية لا يوجد لديها ثقافة التخطيط لقضاء الإجازات والأمر يكون بـ «البركة».
وأوضح استشاري العلاقات الزوجية أن من مميزات الإجازة الزوجية أنها تعد نوع من أنواع التجديد كما أن الإقبال على العلاقىة الحميمة يكون أفضل، وإزالة الهموم والتفاؤل وكسب المزيد من الطاقة الإيجابية.

و قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن المجتمع الغربي ليس لديه أزمة في الإجازة الزوجية الخاصة بالزوجة ولكن مجتمعنا في حالة الخلافات فقط، مضيفًا أنها ليس لديها أهمية في حالة استقرار الزواج بينهما.

وأضاف للدستور، أن الأسرة المصرية مترابطة إلى حد كبير، أما المجتمع الغربي نجد أن الابن يستقل عن الاسرة بمجرد اتمامه الـ16عامًا، أما الفتاة المصرية تزور أهلها باستمرار، فالخميس والجمعه مقدسين لزيارة والدتها، وهذا في حد ذاته إجازة زوجية.

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