استشاري طب نفسي: الإجازة الزوجية تحارب الفتور الجنسي

هي حالة من وقف مهامك ومسئولياتك تجاه أسرتك والمسئولية الزوجية بشكل عام، ولكن بشكل متفق عليه مسبقًا مع شريك حياتك، تعد حالة من التقييم والتعديل المعرفي والسلوكي القائم على التخلص من أعباء الحياة.



قال الدكتور محمد مهدي، استشاري الطب النفسي، إن الإجازة الزوجية مهمة للغاية خاصة بين الأزواج الذين لم يأخذوا إجازة إجبارية في حالة ظروف عمل الزوج وسفره، مضيفًا أن طبيعة النفس البشرية وتعرضها لشيء معين دون انقطاع طبيعي يجعلها تشعر بالملل والفتور العاطفي والجنسي.



وأضاف مهدي لـ «الدستور»: من المهم أن يبعد الزوجان عن بعضهما لفترة ما، ليستعيدا من جديد توهج العلاقة الزوجية، ويشعرا باشتياق لبعضهما خاصة في حالة وجود خلافات وصراعات بينهما يكونان في احتياج لفترة هدنة ولكي يكتشفا بعضهما من جديد، ومدي احتياج واشتياق كل منهما الآخر.

