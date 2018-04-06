المصريين الأحرار بالإسكندرية يتابع حالة انهيار عقار مصطفى كامل

يتابع المصريين الأحرار بأمانة الإسكندرية عن كثب حالة انهيار عقار كان مقامًَا محاذيًا لشريط السكك الحديدية بمنطقة مصطفى كامل في دائرة سيدي جابر.



واجتمع النائب طارق السيد، أمين الحزب بالإسكندرية، ونائب دائرة باب شرق - سيدي جابر، العميد أحمد عبدالعزيز، ووفد من الأمانة، لمتابعة الحالة وإعداد تقرير تفصيلي.



وقال النائب طارق السيد، أمين حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، ونائب دائرة سيدي جابر، إن قائد المنطقة المركزية تفقد الموقع، فيما تعمل الجهات التنفيذية والحماية المدنية، على قدم وساق لاستبيان وجود أي حالات تحت الأنقاض لإنقاذها.



وأشار إلى أن هناك تضاربا في الآراء بين الجيران بشأن وجود سكان بينهم أسرة حارس العقار وعددهم 4 أفراد، وآخرون يرددون أن المنزل خالٍ تمامًا من السكان.



وأضاف أن المعلومات الأولية تفيد انهيار العقار نحو الثالثة صباحًا، نتيجة شرخ بالعقار سبق وفحص من لجنة استشارية تابعة للحي واستبيان وجود أدوار مخالفة، وإفادة اللجنة بضرورة إخلاء العقار وفق شهادات الجيران، والبعض يؤكد عدم استلامهم ما يفيد إخطارهم بإخلاء العقار.



وأشار إلى أن سير القطارات تعطل نظرًا لوجود ركام أمام شريط السكة الحديد، وجارٍ العمل على رفعه.