«هالي»: لا بد من الرد على تصرفات إيران في المنطقة

شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، على ضرورة الرد على تصرفات إيران في المنطقة، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مواجهة الإرهاب الإيراني وإصلاح الاتفاق النووي.



ووفقًا لموقع "فري بيكون" الأمريكي، تحدثت "هالي"، أمام جمهور في جامعة ديوك، إن الولايات المتحدة تدخل حقبة جديدة من القيادة في التعامل مع إيران، منتقدة الطريقة التي تفاوضت بها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع الصفقة.



وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تتفاوض مع حلفائها الأوروبيين لإصلاح الاتفاق النووي مع إيران.



وأضافت هالي: لسنوات، ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن حلفاءنا في أوروبا تغاضوا عن إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية، ودعم الإرهابيين واضطهاد الشعب الإيراني من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي.



وأشارت إلى أن مهندسي الاتفاق النووي جادلوا بأن الذهاب إلى الحرب هو البديل الوحيد لقبول الصفقة السيئة التي تفاوضوا عليها، وقالت إن إدارة ترامب رفضت تلك الافتراضات.



وأكدت أن هذه الإدارة لديها الشجاعة لتحدي هذا الخيار الخاطئ، مضيفة "نحن نعمل مع حلفائنا الأوروبيين من أجل تعزيز الاتفاق ومحاسبة النظام الإيراني على دعمه للإرهاب الإقليمي".



وتابعت: حدد الرئيس مهلة في منتصف مايو لتحديد مشاركتنا المستمرة في الاتفاق، مشيرة إلى أنه سواء بقيت أمريكا في الاتفاق النووي أم لا، فإن تعزيز نهجنا في تحميل إيران المسئولية عن أفعالها يرسل رسالة قوية لإيران.