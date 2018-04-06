انطلاق رحلات «مصر للطيران» إلى موسكو.. الخميس

قررت شركة مصر للطيران، بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوى، تخصيص مبنى الركاب رقم «2» بمطار القاهرة الدولى لإقلاع الرحلات من القاهرة إلى موسكو، بينما تنطلق رحلات العودة من المبنى رقم «3»، أما رحلات شركة «أيروفلوت» الروسية، فستكون من خلال مبنى رقم «2» سواء فى السفر أو الوصول.



وقال مصدر مسئول بـ«مصر للطيران»، اليوم الجمعة، إنه من المقرر استئناف الرحلات الروسية إلى مصر اعتبارًا من الخميس المقبل 12 أبريل بين موسكو والقاهرة، وتنطلق الرحلات من جيت خاص بالمبنى رقم «2» تم تخصيصه لمصر للطيران والشركة الروسية مما يعد الخط الوحيد للشركة الوطنية من المبنى رقم «2»، حيث تنطلق جميع رحلات مصر للطيران من المبنى رقم 3 ضمن شركات تحالف «ستار».



كانت مصر للطيران، قد أعلنت عن تقديم خصم على أولى رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو بنسبة 50% على درجة رجال الأعمال و35% خصمًا على الدرجة السياحية، وأن الحجز مستمر حتى 29 مارس الجاري.



وأوضحت مصادر بـ«مصر للطيران» أن الإقبال متوسط على الحجوزات، خاصة أن السائح الروسى يفضل المدن السياحية المصرية شرم الشيخ والغردقة، ووفقًا للبروتوكول يحق لهم السفر من القاهرة لكل من الغردقة وشرم الشيخ لحين عودة الرحلات الجوية إلى المطارات السياحية.



ومن المقرر أن تعقد جولة أخرى من المفاوضات بين وزير الطيران ووزير النقل الروسى خلال الأيام المقبلة، حول استئناف الرحلات غير المنتظمة «شارتر» من روسيا لمطارى شرم الشيخ والغردقة، والتى تنقل السياح الروس.