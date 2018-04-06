القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
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الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:19 م

3 وصفات طبيعية لتفتيح لون الركبة الداكن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رانا رمضان
dostor.org/2119428

من الأشياء المزعجة للمرأة ظهور بقع داكنة في أجزاء جسمها، ومنها منطقة الركبة، مما يجعلها تخشى لبس الأشياء القصيرة.. وللتخلص من لون الركبة الداكن، نقدم لك مجموعة من الخلطات الطبيعية، وتلك الخلطات:

خلطة الكركم والفازلين
تُخلط ملعقتان كبيرتان من الكركم مع ملعقة صغيرة من الفازلين، ويتم مسح الركبتينّ بالخلطة، وتُترك لمدة ساعةٍ كاملة، ثم يتم غسل الركبتينّ بالماء الفاتر، وتُكرر العمليّة مرة كل أسبوع.

خلطة صودا الخبز والحليب
توضع ملعقة كبيرة من صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) مع بضع قطراتٍ من الحليب في وعاءٍ عميق، وتُخلط المكونات جيدًا لتتشكل عجينة، ثُم توضع الخلطة على الركبتينّ، ويتم دعكهما بواسطة الأصابع على شكل حركات دائريّة إلى أن يتم ملاحظة تغيّر لون الركبتينّ، وُتغسل الركبتان بالماء الفاتر.

خلطة الملح مع زيت الزيتون
من خلال مزج زيت الزيتون مع الملح ودعك الركبتين يوميًا به لمدة أسبوع، ومن ثم تدليك المنطقة بالجليسرين للحصول على النعومة المطلوبة.

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