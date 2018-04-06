الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:09 م
احتفالية «يوم اليتيم» بمستشفى «57357»
تصوير:ياسمين يحيى
dostor.org/2119423
زين متطعو جمعية رسالة، وجوه الأطفال، بالرسومات الكرتونية خلال الاحتفال بيوم اليتيم بنادى جولدن الأسمرات بحى المقطم. قدمت ميرفت عبدالعليم، إحدى المتطوعات، من دار السلام إلى مجمع الأسمرات؛ لمشاركة ...
فرضت أجهزة الأمن بالدقهلية، إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس والأديرية على مستوى المحافظة، لتأمين صلوات الأقباط التى تمتد على مدار 12 ساعة يوميًا، فى ذكرى "صلب المسيح" والتي تعرف بـ"الجمعة الحزينة". ...