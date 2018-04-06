احتفالية «يوم اليتيم» بمستشفى «57357»

حملات مكبرة لتجميل شوارع وميادين حي الكوثر بسوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لحي الكوثر، شنت حملات استهدفت نظافة وتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق العامة بنطاق الحي، استعدادًا لاستقبال أعياد الربيع وعيد ...