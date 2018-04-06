بالفيديو.. «ميرفت» كعب داير خلف الأطفال لرسم السعادة على وجوههم

زين متطعو جمعية رسالة، وجوه الأطفال، بالرسومات الكرتونية خلال الاحتفال بيوم اليتيم بنادى جولدن الأسمرات بحى المقطم.



قدمت ميرفت عبدالعليم، إحدى المتطوعات، من دار السلام إلى مجمع الأسمرات؛ لمشاركة الأطفال الأيتام احتفالاتهم ورسم البهجة على وجوه الأطفال من خلال مهارتها فى الرسم، معبرة عن سعادتها بالمشاركة فى الحفل قائلة: "باخد طاقة إيجابية من الأطفال".



حب الأطفال والحرص على فعل الخير، يدفع ميرفت كل عام للمشاركة فى تلك الاحتفالات، موضحة أنها تستعد بالتدريب على رسومات جديدة حتى تتمكن من إسعادهم، حيث تعلمت هذا العام رسم المانديلا وبعض الصناعات اليدوية.



وشارك فى الاحتفال 85 طفلًا من جمعيات رعاية الأيتام بالمرج والخصوص، وعدد من متطوعى جمعية رسالة فرع مدينة نصر، ومسئولى نادى جولدن الأسمرات.

