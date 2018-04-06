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الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:06 م

التحالف الدولى يكشف حقيقة تحركه داخل العراق

التحالف الدولي
التحالف الدولي
منار أحمد
dostor.org/2119420

كشف التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة، عن حقيقة تحرك قواته داخل العراق، وقال المتحدث باسم التحالف، رايان ديلون، وفقًا لصحيفة بغداد اليوم، إن التقارير التي تحدثت عن تحرك قوات التحالف الدولي تجاه شمال العراق، هي مجرد دعايات باطلة.

وأضاف ديلون أن حكومة العراق هي السلطة الوحيدة المسئولة عن نشر القوات داخل العراق.

يشار إلى أن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، أعلن مؤخرًا إن دفعة جديدة من مقاتلات إف-16 ستصل إلى العراق اعتبارًا من العام القادم.

واعترف التحالف الدولى، نهاية مارس الماضى، بمقتل مئات المدنيين عن طريق الخطأ، في غاراته الجوية وعملياته القتالية ضد تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا.

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