محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال «التضامن» بيوم اليتيم

شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، والدكتورة كريمة حلمى سويلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الاحتفالية التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بمؤسسة "دار الرحمة لرعاية الأيتام" بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، فى إطار الاحتفالات التى تنظمها محافظة الإسماعيلية سنويا بيوم اليتيم.



وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات غنائية وموسيقية وفنية شارك بها عدد كبير من الأطفال وأبناء مؤسستى دار الرحمة بالشيخ زايد ومدينة المستقبل بالمحافظة، ووزع المحافظ الهدايا على الأطفال.



وفى كلمته التى ألقاها بهذه المناسبة، أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعًا فى خدمة هذه الفئة من فئات المجتمع، مشيرا إلى حتمية اهتمام كل الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى وتفعيل دورها فى خدمة هذه الفئة من أبناء الوطن، باعتبار أنه حق أصيل لهم علينا جميعًا للحفاظ على توازن المجتمع وخلق جيلا من الأسوياء نفسيًا.



وكرم المحافظ عددًا من بنات الدار والمشرفين والإداريين والأمهات البديلات وسلمهن الجوائز المالية والهدايا العينية.