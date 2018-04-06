«دعم مصر»: تحويل الائتلاف لحزب في دور الانعقاد الحالي وارد

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن ما يتردد مؤخرًا عن صعوبة تحويل الائتلاف إلى حزب خلال الدورة البرلمانية الحالية، نظرًا لأن هذا يعني سقوط العضوية عن النواب الذين يغيرون صفتهم الحزبية وفقا لما تنص عليه لائحة البرلمان، أمر عارٍ تمامًا من الصحة.



وأضاف "حسب الله" - في تصريحات له: أن "هذا لا يعد عائقًا أمام الائتلاف وأن هناك مسالك قانونية يمكن الخروج بها من أزمة سقوط العضوية"، لافتًا إلى أن هناك فريقا معارضا داخل الائتلاف وآخر مؤيدا لفكرة التحول لحزب سياسي، والفريق المعارض يتمسك بحزبه القائم، ما يعني أنه يمكن تحويل الائتلاف لحزب خلال دور الانعقاد الحالي.



يذكر أن عددا من قيادات ائتلاف دعم مصر، على رأسهم النائب مجدي مرشد، الأمين العام، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف، أعلنوا عن أن تحول الائتلاف إلي حزب سياسي هو أمر مطروح داخل أروقة الائتلاف، ولابد أن يتم عرض هذه الفكرة على المكتب السياسي، لأنها قد تلقى عدم القبول عند البعض، وكذلك عرضها على الـ6 أحزاب المنضوية داخل الائتلاف، ومن ثم إجراء حوار مفتوح للنواب المستقلين المنضمين للائتلاف، الذين يتجاوز عددهم الـ300 نائب برلماني لاعتماد الفكرة من عدمها.

