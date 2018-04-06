القاهرة : الجمعة 06 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
08:20 م

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»
سياسي
الجمعة 06/أبريل/2018 - 04:04 م

«دعم مصر»: تحويل الائتلاف لحزب في دور الانعقاد الحالي وارد

النائب صلاح حسب الله
النائب صلاح حسب الله
إسلام نصير
dostor.org/2119418

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، إن ما يتردد مؤخرًا عن صعوبة تحويل الائتلاف إلى حزب خلال الدورة البرلمانية الحالية، نظرًا لأن هذا يعني سقوط العضوية عن النواب الذين يغيرون صفتهم الحزبية وفقا لما تنص عليه لائحة البرلمان، أمر عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف "حسب الله" - في تصريحات له: أن "هذا لا يعد عائقًا أمام الائتلاف وأن هناك مسالك قانونية يمكن الخروج بها من أزمة سقوط العضوية"، لافتًا إلى أن هناك فريقا معارضا داخل الائتلاف وآخر مؤيدا لفكرة التحول لحزب سياسي، والفريق المعارض يتمسك بحزبه القائم، ما يعني أنه يمكن تحويل الائتلاف لحزب خلال دور الانعقاد الحالي.

يذكر أن عددا من قيادات ائتلاف دعم مصر، على رأسهم النائب مجدي مرشد، الأمين العام، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف، أعلنوا عن أن تحول الائتلاف إلي حزب سياسي هو أمر مطروح داخل أروقة الائتلاف، ولابد أن يتم عرض هذه الفكرة على المكتب السياسي، لأنها قد تلقى عدم القبول عند البعض، وكذلك عرضها على الـ6 أحزاب المنضوية داخل الائتلاف، ومن ثم إجراء حوار مفتوح للنواب المستقلين المنضمين للائتلاف، الذين يتجاوز عددهم الـ300 نائب برلماني لاعتماد الفكرة من عدمها.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهر

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهر

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

كيف قضى «سلمان خان» ليلته الأولى في السجن؟

ومن اللعب ما قتل.. اعترافات مدمني ألعاب الموت فى مصر (تفاعلي)

ارتفاع الشهداء إلى 3 أشخاص و250 مصابًا في «جمعة الكاوتشوك»

«حفل مختلط».. محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في السعودية أواخر أبريل

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

كيف قضى «سلمان خان» ليلته الأولى في السجن؟

ألبومات الصور

احتفالية «يوم اليتيم» بمستشفى «57357»

بالفيديو.. «ميرفت» كعب داير خلف الأطفال لرسم السعادة على وجوههم

تشديدات أمنية بمحيط الكنائس فى الدقهلية

حملات مكبرة لتجميل شوارع وميادين حي الكوثر بسوهاج

نجم الساعة

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع انهيار عقار سيدي جابر

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

3 نقاط خلافية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة.. ومهلة 30 يومًا للحل

إحالة الإعلامية نهلة عبدالعزيز إلى التحقيق (مستندات)

كيف قضى «سلمان خان» ليلته الأولى في السجن؟

كشكول

طلاب متحدي الإعاقة بجامعة المنيا يحصدون 12 ميدالية

إجازة للعاملين بجامعة بني سويف احتفالا بعيد القيامة المجيد

التربية الرياضية والعسكرية تستعد لامتحانات العملي في المدارس

"الجرائم المعلوماتية وكيفية الوقايةً منها" ندوة لمديريات التعليم

الحوت الأزرق "لعبة الموت".. كيف نحمي أبنائنا من خطرها

الأمصار

المرصد السوري: آلاف المقاتلين في دوما يرفضون الخروج

بوتين يقيل 10 قيادات أمنية عليا

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اللبناني

قيادي بـ«فتح» يعلن عن موعد أكبر احتجاجات في فلسطين

المصالحة الروسي: المجموعات المسلحة تستخدم ذخائر الكلور في سوريا

ads
منوعات

صدمة.. مشرف رحلات اجتماعية نائب لمدير الكرة بالزمالك

علماء: شرط واحد يُعجل بنهاية العالم

ابتكار كاميرا للكشف عن الأورام السرطانية

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك