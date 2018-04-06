إسلام عزالعرب يناقش الخطاب السينمائي عند يوسف شاهين

يشارك المخرج إسلام عزالعرب، باحث دكتوراه بأكاديمية الفنون، في الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الموافق 10 أبريل الجاري، ببحث تفصيلي بعنوان «تحليل الخطاب السينمائي عند يوسف شاهين في ضوء علم الفلكلور»، وذلك على هامش مؤتمر «الفن والحضارة ودورهما في تأكيد الهوية العربية»، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون التطبيقية بأحد الفنادق في التجمع الخامس.



ويستمر المؤتمر على مدار يومين متتاليين، تعقد خلالهما العديد من الجلسات العلمية، التي تنتهي في مساء اليوم التالي بمجموعة من التوصيات، وتكريم المشاركين.