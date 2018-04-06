بالصور.. جورج وسوف من طابا: «أعشق المصريين»

قال النجم جورج وسوف، الشهير بـ"سلطان الطرب" و"أبو وديع"، "أنا بموت فى مصر والمصريين وبحبهم أكتر ما هما بيحبونى وباشعر بمحبتهم الغالية".



وأضاف، "وسوف"، خلال المؤتمر الصحفى لحفله ضمن فاعليات مهرجان "طابا للأغنية"، أن طابا أرض مصرية وعربية ولها مكانة خاصة فى قلبه وهو دائمًا يسعد بالغناء فى مصر.



وقال "إن قصة حياته إذا أراد أن يلخصها فى أغنية فلن يستطيع"، مؤكدًا أن مشواره الفنى يمتد لـ40 عامًا، متابعًا: "شوفت كتير فى حياتي واتعلمت من أخطائى.. وربنا إدانى دماغ أفكر، وهمى هو جمهورى".



وعن الأصوات التي يجب أن يستمع إليها وخصوصًا الفنانين الذين يغنون أغانيه في حفلاتهم وآخرهم شيرين عبدالوهاب، قال "وسوف": إن شيرين فنانة لديها إحساس، مؤكدًا أنه يحب كل من هو فنان ويحب فنه، ولكنه لا يحب المطرب الذى يقلده.



واختتم حديثه بالمؤتمر بالقول: "إنه عاش ليغنى وإن الله خلقه من أجل الغناء فقط".