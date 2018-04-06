إصابة 4 أشخاص فى حريق بمول فى المنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من إخماد حريق شب فى الدور الثالث بمول بالمنصورة نتيجة ماس كهربائي.



وكان اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من العميد مروان عبدالمعطى، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالدور الثالث بمول تجارى بمدينة المنصورة.



وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، تحت إشراف المقدم أحمد عوض، قائد إطفاء الدقهلية، وتبين أن الحريق شب فى شواية الأسماك في الدور الثالث بالمول، وتمت السيطرة عليها قبل انتقالها لباقى المول.



وأسفر الحريق عن إصابة كلًا من: محمد عبدالمعبود محمد، 32 سنة، وتامر رزق محمد، 26 سنة، بحالة اختناق، وإصابة، محمد إسماعيل، 47 سنة، بصدمة عصبية، وإسلام محمد رزق، 32 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي، وعقب استقرار الحالة الصحية غادروا المستشفى.

