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الجمعة 06/أبريل/2018 - 03:59 م

«صحة الدقهلية» تقدم روشتة للتعرف على الأسماك المملحة الصالحة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2119412

قدم الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، التهنئة للمصريين بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وحرص وكيل صحة الدقهلية على تقديم روشتة تتضمن بعض الاشتراطات بخصوص الشراء للأسماك المملحة بهذه المناسبة، وحرصًا من صحة الدقهلية على سلامة المواطنين.

يجب شراء الأسماك المملحة والمدخنة من مصدر موثوق وليس من الباعة الجائلين أو أماكن مجهولة المصدر نظرًا لافتقادهم الشهادات الصحية المطلوبة لإثبات خلوهم من الأمراض، يجب توخي الحذر من تصنيع هذه الأسماك في أماكن مجهولة غير نظيفة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وأيضًا تخزينها بطريقة صحيحة.

بخصوص الشكل الخارجي للسمكة، يجب أن تكون  السمكة (المملحة) متماسكة القوام وليست مهترئة أو ممزقة من الخارج، واللحم الداخلي متماسك وبه كمية مناسبة من الملح، ولون السمكة يميل إلى اللون الأبيض وليس داكن اللون (أحمر).

بخصوص تناول الأسماك المملحة؛ يجب عدم الإفراط فى التناول لتلافي حدوث نزلات معوية، نرجو من الجميع سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز طبي إذا واجه أعراضًا «غثيان - دوخة - صداع - قىء -عدم وضوح الرؤية».

مصارحة الطبيب المعالج بنوعية الطعام ومكان إعداده أو شرائه، مع الاحتفاظ بالعلامة التجارية للمحل، لاتخاذ اللازم في حالة وجود أي مخالفات لهذا المحل.

وفى النهاية، يجب تخزين الأسماك جيدًا في أماكن جيدة التهوية أو الثلاجة، لحين استخدامها مرة أخرى ولا يجب تناول الأسماك مرة أخرى إذا تم حفظها في الدواليب بالمطابخ أو أفران البوتاجاز.

«صحة الدقهلية» تقدم روشتة للتعرف على الأسماك المملحة الصالحة
«صحة الدقهلية» تقدم روشتة للتعرف على الأسماك المملحة الصالحة
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